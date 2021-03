Monitoraggio Iss: Rt sale a 1,16, terapie intensive sopra soglia critica (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati mostrano che, complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.327 (02/03/2021) a 2.756 (09/03/2021). Nel periodo 17 febbraio - 2 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l'epidemia è in espansione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati mostrano che, complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.327 (02/03/2021) a 2.756 (09/03/2021). Nel periodo 17 febbraio - 2 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l'epidemia è in espansione

