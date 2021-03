Lombardia, 10 respiratori in dono dagli Usa Due sono già in uso all’Asst Bergamo Est (Di venerdì 12 marzo 2021) La donazione degli apparecchi di ultima generazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal Governo statunitense a sostegno dell’Italia. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) La donazione degli apparecchi di ultima generazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal Governo statunitense a sostegno dell’Italia.

