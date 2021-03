LIVE – Test F1 venerdì 12 marzo 2021: prima giornata in Bahrain (DIRETTA) (Di venerdì 12 marzo 2021) La Formula 1 comincia a scaldare i motori. In attesa del via del Mondiale 2021 a fine marzo, nel deserto del Bahrain team e piloti tornano in pista per registrare i primi dati della nuova stagione. C’è grande attesa per i primi run delle dieci monoposto che tra le 8:00-12:00 e le 13:00-17:00 italiane avranno a disposizione un totale di 8 ore di sessione per Testare le simulazioni di qualifica e del passo gara. Sportface seguirà la prima giornata di Test, in programma venerdì 12 marzo, con aggiornamenti in tempo reale attraverso il LIVE Testuale. AGGIORNA LA DIRETTA 9.54 – Si migliora Charles Leclerc, che firma ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) La Formula 1 comincia a scaldare i motori. In attesa del via del Mondialea fine, nel deserto delteam e piloti tornano in pista per registrare i primi dati della nuova stagione. C’è grande attesa per i primi run delle dieci monoposto che tra le 8:00-12:00 e le 13:00-17:00 italiane avranno a disposizione un totale di 8 ore di sessione perare le simulazioni di qualifica e del passo gara. Sportface seguirà ladi, in programma12, con aggiornamenti in tempo reale attraverso iluale. AGGIORNA LA9.54 – Si migliora Charles Leclerc, che firma ...

Advertising

SkySportF1 : ?? CI SIAMO ?? ???? Tutti gli aggiornamenti da Sakhir per gli #F1Testing e la diretta streaming della mattinata… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? L'Honey Badger comanda la classifica attualmente dopo 1h30' dal via dei test di Sakhir con un 1.32.537 Gli aggiornamenti… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? @Max33Verstappen perde il controllo in curva 2 Gli aggiornamenti ? - MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite LIVE con - SkySport : RT @SkySportF1: ?? L'Honey Badger comanda la classifica attualmente dopo 1h30' dal via dei test di Sakhir con un 1.32.537 Gli aggiornamenti… -