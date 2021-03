LIVE Sinner-Medvedev, ATP Marsiglia in DIRETTA: sfida al n.3 del mondo! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev (numero tre del mondo). Dopo le vittorie contro i francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il classe 2001 azzurro viene da due successi diversi fra loro: al primo turno per scardinare il transalpino Barrere sono state necessarie quasi tre ore e tanta fatica. Il secondo turno è stato ben più agevole, con il padrone di casa Gaston che è stato eliminato in maniera perentoria. Sinner affronta per la seconda volta in carriera Medvedev: l’unico precedente con il giocatore di Mosca risale allo scorso anno proprio in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Jannike Daniil(numero tre del mondo). Dopo le vittorie contro i francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il classe 2001 azzurro viene da due successi diversi fra loro: al primo turno per scardinare il transalpino Barrere sono state necessarie quasi tre ore e tanta fatica. Il secondo turno è stato ben più agevole, con il padrone di casa Gaston che è stato eliminato in maniera perentoria.affronta per la seconda volta in carriera: l’unico precedente con il giocatore di Mosca risale allo scorso anno proprio in questo ...

