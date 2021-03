Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali (Di venerdì 12 marzo 2021) Inzaghi pensa al campionato e mette da parte la Champions. Scelta condivisibile soprattutto in virtù del risultato della gara di andata contro il Bayern Monaco, un 4-1 che lascia poco spazio alla speranza. Così contro il Crotone l’allenatore biancoceleste lancia tutti i titolari, nessuno escluso. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato la Lazio ha bisogno di un cambio di marcia immediato per continuare a inseguire il treno Champions, ora distante 6 punti, anche se gli uomini di Inzaghi devono ancora recuperare la gara con il Torino, per cui si attende una decisione dopo la mancata disputa a causa del focolaio Covid nel club granata. Inzaghi riparte da Correa e soprattutto Immobile. L’attaccante sta vivendo un momento complicato in fase realizzata, ma la Scarpa D’Oro ritirata martedì in Campidoglio è la testimonianza che a un attaccante così ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) Inzaghi pensa al campionato e mette da parte la Champions. Scelta condivisibile soprattutto in virtù del risultato della gara di andata contro il Bayern Monaco, un 4-1 che lascia poco spazio alla speranza. Così contro ill’allenatore biancoceleste lancia tutti i titolari, nessuno escluso. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato laha bisogno di un cambio di marcia immediato per continuare a inseguire il treno Champions, ora distante 6 punti, anche se gli uomini di Inzaghi devono ancora recuperare la gara con il Torino, per cui si attende una decisione dopo la mancata disputa a causa del focolaio Covid nel club granata. Inzaghi riparte da Correa e soprattutto Immobile. L’attaccante sta vivendo un momento complicato in fase realizzata, ma la Scarpa D’Oro ritirata martedì in Campidoglio è la testimonianza che a un attaccante così ...

Advertising

laziopress : 27° SERIE A | LAZIO-CROTONE 0-0 - laziopress : Lazio-Crotone, Tare nel pre-partita: “Oggi conta la vittoria vista la classifica. Immobile? E’ come un figlio per m… - laziopress : Lazio-Crotone, Simy: “La Lazio è una squadra fortissima ma possiamo mettere in difficoltà chiunque”… - laziopress : Lazio-Crotone, Vrenna nel pre-partita: “Oggi cerchiamo l’impresa. Cosmi ha dato serenità e spensieratezza”… - sportface2016 : #LazioCrotone , Tare: 'Pesa di più la gara di oggi che quella contro il Bayern' -