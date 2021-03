La Lazio sfonda nel finale con Caicedo | 3-2 Doppio Simy non basta al Crotone

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano, per il primo anticipo della 27a giornata del campionato di Serie A, ladi Simone Inzaghi e ildi Serse Cosmi, in tribuna causa squalifica. Partono subito forte i biancocelesti che al quarto d’ora di gioco sono già avanti per uno a zero grazie alla rete del serbo Milinkovic Savic. Lo svantaggio, però, non scoraggia i calabresi che al 29? trovano il pari con. Quarto gol nelle ultime tre gare per la punta nigeriana. Passano altri dieci minuti e i biancocelesti si portano nuovamente avanti grazie al gol del fantasista spagnolo Luis Alberto che chiude la prima frazione sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Nel secondo tempono soli cinque minuti alper riportarsi sul pari conche trasforma dal dischetto. ...