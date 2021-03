I sindaci del Pd approvano la scelta di Letta | ' Vogliamo tornare a essere protagonisti'

Advertising

virginiaraggi : I governi nazionali devono unirsi ai sindaci per una ripresa da #COVID19 verde e giusta. Con i sindaci U20, chiedo… - fattoquotidiano : La gente di questo Comune se lo chiede da giorni: ma perché mai a febbraio sono stati vaccinati sindaco e consiglie… - zaiapresidente : Siamo davanti ad una mutazione del virus che è dal 43% al 100% più contagioso. Speriamo sia l'ultima. Ringrazio i… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VACCINI AI SINDACI L'ordine del giorno dei deputati Pd vuole farli vaccinare in quanto 'autorità sanitarie locali'. La… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: VACCINI AI SINDACI L'ordine del giorno dei deputati Pd vuole farli vaccinare in quanto 'autorità sanitarie locali'. La… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci del

Radio CL1

Enrico Letta sembra essere ormai l'unica scelta per il ruolo di traghettatore da segretario Pd, nonostante la sua resistenza iniziale. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore deiPd, esprime la sua soddisfazione per la sempre più probabile scelta dell'ex premier. "Il coordinamento deiaveva auspicato, in questa delicatissima fase, una scelta autorevole e ...... il presidente della Camera di Commercio Mauro Gola, il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, numerosie rappresentanti delle varie categorie economiche esindacato, che ...Ufficializzata la riapertura della SP Cassano – Civita, previsti ulteriori fondi. Nel nuovo anno scolastico l’istituto “Raffaele Lombardi Satriani” vedrà ultimati i lavori di adeguamento sismico in co ...E' un lungo appello quello di mons. Joaquim Pertines Fernandes vescovo di Rio Branco in Brasile. Preoccupato per le sorti di molti migranti al confine tra Brasile e Perù, alle prese non solo con i dis ...