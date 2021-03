Francesca Cipriani, annuncio dall’ospedale: “L’intervento è andato bene” (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Cipriani, annuncio dall’ospedale dopo L’intervento chirurgico della show-girl. Ecco come sta la show-girl. “Ciao ragazzi, vi volevo salutare e rassicurare che L’intervento è andato bene. Un sorriso ve lo faccio: sto bene, devo soli riposare”. E’ con messaggio riferito in un video via Instagram che Francesca Cipriani ha rassicurato tutti i suoi fan. La L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)dopochirurgico della show-girl. Ecco come sta la show-girl. “Ciao ragazzi, vi volevo salutare e rassicurare chebene. Un sorriso ve lo faccio: sto bene, devo soli riposare”. E’ con messaggio riferito in un video via Instagram cheha rassicurato tutti i suoi fan. La L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Francesca Cipriani come sta? Le sue condizioni dopo l’intervento - #Francesca #Cipriani #condizioni - leccazione : ho deciso che quando inizierà l'isol4 con 1l4r14 bl4s1 e t0mm4s0 z0rz1 io riguarderò l'isola dell'unica ed inimitab… - lisastruggletwt : stiamo parlando di staminali e a me è venuta in mente quella volta a l'isola dei famosi dove francesca cipriani ha… - Paul92428207 : RT @Frank85387120: Francesca Cipriani - casting_provini : Francesca Cipriani è lieta di comunicare l’apertura delle iscrizioni alla Summer Class Musical Weekend 2021 riserva… -