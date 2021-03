Fabrizio Corona in sciopero della fame: l’annuncio dal reparto psichiatria dopo i video col sangue (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua la forte forma di protesta che Fabrizio Corona ha messo in piedi, dopo aver appreso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di rimandarlo in carcere. Corona è esploso di rabbia, si è tagliato, ha mostrato il sangue su Instagram ed attualmente è ricoverato nel reparto psichiatria del Niguarda di Milano. Qui, Corona ha riferito ai suoi avvocati di aver iniziato uno sciopero della fame. Fabrizio Corona in ospedale Tutto è partito dalla fine dello scorso anno, quando il Tribunale di Sorveglianza aveva decretato che Corona dovesse scontare altri 9 mesi di carcere, tempo che aveva passato in affidamento terapeutico prima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua la forte forma di protesta cheha messo in piedi,aver appreso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di rimandarlo in carcere.è esploso di rabbia, si è tagliato, ha mostrato ilsu Instagram ed attualmente è ricoverato neldel Niguarda di Milano. Qui,ha riferito ai suoi avvocati di aver iniziato unoin ospedale Tutto è partito dalla fine dello scorso anno, quando il Tribunale di Sorveglianza aveva decretato chedovesse scontare altri 9 mesi di carcere, tempo che aveva passato in affidamento terapeutico prima ...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Non mangia e non beve da ore. La drastica decisione di Fabrizio Corona dall'Ospedale dove è ricoverato. - EleonoraPiccin : RT @GiancarloDeRisi: Fabrizio Corona dopo il tentato suicidio in diretta Instagram: botte, bestemmie e insulti agli agenti che lo portano i… - paradiseamelia_ : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! -