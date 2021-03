ENEL | Monteiro | “Innovability e Global Open Innovation al centro della strategia dell’azienda”

Advertising

È quanto ha affermato Felipe, senior affiliate professor di Strategia presso Insead commentando il case study "'s Innovability: Global Open Innovation and Sustainability" " da lui ...I pilastri dell'Innovability Lo studio premiato condotto dae Benavente ha preso in esame il lavoro svolto dadal momento in cui, nel 2014, Francesco Starace è stato nominato ...L'autore del case-study "Enel's Innovability: Global Open Innovation and Sustainability" illustra il lavoro premiato ai Case Centre Awards and Competitions 2021 ...Innovazione e sostenibilità sono al centro della strategia di Enel, chiamata appunto Innovability. Questa strategia è l’oggetto del case study di INSEAD vincitore della categoria Ethics and Social Res ...