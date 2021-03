Elena sofia ricci le foto inediti con Can Yaman sul set di Che Dio Ci Aiuti (Di venerdì 12 marzo 2021) Che Dio ci Aiuti Can Yaman – Solonotizie24Cresce la trepidante prima della messa in onda di Che Dio ci Aiuti con l’ultima puntata della fiction dove avremo modo di vedere in una veste inedita lui… l’uomo più desiderato del momento, ovvero Can Yaman. A pubblicare delle foto inedite scattata sul set è stata proprio Elena sofia ricci. La sesta stagione di Che Dio ci Aiuti ha donato colpi di scena, lacrime, sorrisi e anche una nuova Azzurra le cui decisioni sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Oggi, finalmente, andrà in onda l’ultima puntata dello sceneggiato di casa Rai dove avremo modo di vedere cosa succerà ai personaggi di Che Dio ci Aiuti e scopriremo se davvero Azzurra prenderà i voti, o seguirà il suo senso ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Che Dio ciCan– Solonotizie24Cresce la trepidante prima della messa in onda di Che Dio cicon l’ultima puntata della fiction dove avremo modo di vedere in una veste inedita lui… l’uomo più desiderato del momento, ovvero Can. A pubblicare delleinedite scattata sul set è stata proprio. La sesta stagione di Che Dio ciha donato colpi di scena, lacrime, sorrisi e anche una nuova Azzurra le cui decisioni sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Oggi, finalmente, andrà in onda l’ultima puntata dello sceneggiato di casa Rai dove avremo modo di vedere cosa succerà ai personaggi di Che Dio cie scopriremo se davvero Azzurra prenderà i voti, o seguirà il suo senso ...

