Diritto di famiglia, un passo molto importante della Consulta (Di venerdì 12 marzo 2021) La questione della trasmissione del cognome materno risulta oggetto recentemente dell’attenzione della Consulta. La Corte costituzionale del 14 gennaio 2021 ha annunciato, che, esaminata in camera di consiglio la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’articolo 262, 2° co., c.c., laddove “non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno”, lo stesso collegio ha deciso di “sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalità del primo comma dell’art. 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno”. La lucida decisione ,alla luce dell’art. 30 Cost. che dispone: “È dovere e Diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, ma anche ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) La questionetrasmissione del cognome materno risulta oggetto recentemente dell’attenzione. La Corte costituzionale del 14 gennaio 2021 ha annunciato, che, esaminata in camera di consiglio la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’articolo 262, 2° co., c.c., laddove “non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno”, lo stesso collegio ha deciso di “sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalità del primo comma dell’art. 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno”. La lucida decisione ,alla luce dell’art. 30 Cost. che dispone: “È dovere edei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, ma anche ...

Advertising

danielaconte1 : Embrioni in provetta: decide la donna. Una volta dato il consenso informato alla fecondazione degli embrioni, poi… - MEcosocialista : @Pinucci63757977 @Nonha_stata Ha pure aggiunto una parola che non c'è alla Costituzione... 'Tradizionale' a 'famig… - katrin23594597 : @IlTraduci Si scambieranno opinioni sulla “famiglia tradizionale” e “diritto delle donne” visto il ritorno al medio… - MonsieurEnRouge : @ettoretimi @mbartolotta63 @rep_torino Vero, ma il parallelo coi falsi invalidi non è azzeccato, perché il fatto ch… - gigiplc : @Drittorovescio_ Ognuno pensa di avere diritto prima degli altri alla vaccinazione, adesso anche i senatori! E allo… -