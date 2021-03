Covid, positivi attuali oltre quota 6mila: non accadeva dal 19 dicembre (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha superato quota seimila il numero di persone attualmente positive al Covid nel Casertano, a conferma di un trend di crescita della curva epidemiologica ormai sempre più veloce; una cifra che non veniva raggiunta dal 19 dicembre scorso, quando si era nella fase calante della seconda ondata. Ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono 6207 le persone contagiate, 221 in più di ieri; nelle ultime 24 ore sono stati 360 i nuovi contagi su 2077 tamponi effettuati, con un indice di positività che resta sempre alto, quasi vicino al 15%, e 134 le persone guarite. Continua a salire il conto delle vittime: cinque quelle registrate nelle ultime 24ore, per un totale di 834 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020). Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha superatoseimila il numero di persone attualmente positive alnel Casertano, a conferma di un trend di crescita della curva epidemiologica ormai sempre più veloce; una cifra che non veniva raggiunta dal 19scorso, quando si era nella fase calante della seconda ondata. Ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono 6207 le persone contagiate, 221 in più di ieri; nelle ultime 24 ore sono stati 360 i nuovi contagi su 2077 tamponi effettuati, con un indice dità che resta sempre alto, quasi vicino al 15%, e 134 le persone guarite. Continua a salire il conto delle vittime: cinque quelle registrate nelle ultime 24ore, per un totale di 834 persone decedute causanel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020). Il ...

