Covid Piemonte, 2.929 nuovi casi e 28 decessi: bollettino 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 2.929 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 28 morti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.929 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 369 dopo test antigenico), pari al 9,9% dei 29.675 tamponi eseguiti, di cui 17.462 antigenici. Dei 2.929 nuovi casi, gli asintomatici sono 914 (31.2%). I casi sono 310 di screening, 1.663 contatti di caso, 956 con indagine in corso, 47 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 246 in ambito scolastico e 2.636 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 273.818. I ricoverati in terapia intensiva sono 247 (+4 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 2.929 icontagi da coronavirus in, secondo ildi oggi, 12. Registrati inoltre altri 28 morti. L’Unità di Crisi della Regioneha comunicato 2.929di persone risultate positive al-19 (di cui 369 dopo test antigenico), pari al 9,9% dei 29.675 tamponi eseguiti, di cui 17.462 antigenici. Dei 2.929, gli asintomatici sono 914 (31.2%). Isono 310 di screening, 1.663 contatti di caso, 956 con indagine in corso, 47 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 246 in ambito scolastico e 2.636 tra la popolazione generale. Il totale deipositivi diventa quindi 273.818. I ricoverati in terapia intensiva sono 247 (+4 ...

Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato a… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore… - BosioFabrizio : RT @FmMosca: #Piemonte 12/03/21 ROSSO #COVID ??Terapie intensive: + 4 ??Morti: + 1 Dov'è l'emergenza? Mi piacerebbe avere due dati da agg… - lo_spiffero : Scuole e negozi chiusi in tutto il #Piemonte e nel week end vietato andare nelle seconde case #Covid #ZonaRossa -