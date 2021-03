**Covid: Cdm, 'congedi fino a 30/6 per genitori con figli in dad'** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021". Si legge nella nota del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei, per ilavoratori dipendenti la possibilità di usufruire diparzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting,al 30 giugno 2021". Si legge nella nota del Cdm.

