Come il Daily Mail ha dato voce a una bufala, nata su TikTok, su un omicidio (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima regola del giornalismo: per raccontare un fatto, in particolar modo se si tratta di cronaca nera, occorre esser certi che le fonti dalle quali si attinge per approfondire la notizia siano certificate. Senza dubbio, Come la storia recente insegna, i social network non rappresentano un porto di approdo per verificare la veridicità di una ricostruzione. Eppure il Daily Mail (e non è la prima volta) ha fomentato teorie cospirazioniste – al limite dello splatter semi-satanico – su un fatto di cronaca nera avvenuto a fine febbraio negli Stati Uniti. E la fonte di ispirazione è stata un hashtag che circolava su TikTok. Peccato che si trattasse di una suggestione bufalesca, anche smentita. Ma il racconto pubblicato dal quotidiano britannico non ha fatto altro che rinvigorire tutte quelle teorie (sbagliate) ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima regola del giornalismo: per raccontare un fatto, in particolar modo se si tratta di cronaca nera, occorre esser certi che le fonti dalle quali si attinge per approfondire la notizia siano certificate. Senza dubbio,la storia recente insegna, i social network non rappresentano un porto di approdo per verificare la veridicità di una ricostruzione. Eppure il(e non è la prima volta) ha fomentato teorie cospirazioniste – al limite dello splatter semi-satanico – su un fatto di cronaca nera avvenuto a fine febbraio negli Stati Uniti. E la fonte di ispirazione è stata un hashtag che circolava su. Peccato che si trattasse di una suggestione bufalesca, anche smentita. Ma il racconto pubblicato dal quotidiano britannico non ha fatto altro che rinvigorire tutte quelle teorie (sbagliate) ...

Advertising

peachgwoo : fictional characters che i miss on a daily basis senza ragione: nuclear, vier mio omofobo di supporto, SIMON, team,… - aboytiz : @repubblica @lucafraioli2 Lo fate come lo fa il Daily Mail ?? - AngeloLaValle6 : @MassimoRoncagli @lorepregliasco La forma è sostanza nella comunicazione. Si può dare la notizia senza fare inutili… - welpofMinerva : Ecco un episodio per te… Come usi i tuoi Privilegi? episodio di Daily Cogito - izumisenmx : Daily reminder: ODIO EREN COME PERSONA E COME PERSONAGGIO -