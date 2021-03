Che Dio Ci Aiuti, addio per sempre a Suor Angela e al suo convento? (Di venerdì 12 marzo 2021) La sesta stagione di ‘Che Dio ci Aiuti’ è giunta al termine. Ieri 11 marzo 2021, si è infatti conclusa l’ultima puntata. In questa nuovissima stagione, la serie tv ha raggiunto livelli altissimi di ascolti ed ha letteralmente conquistato i cuori dei telespettatori. Ogni giovedì sera, moltissimi italiani sono infatti stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende di Suor Angela e del suo convento. Adesso, i fans non possono fare a meno di pensare ad un’ipotetica settima stagione. ‘Che Dio ci Aiuti 7’: ci sarà? Purtroppo, non c’è ancora nulla di ufficiale: non è stata infatti confermata una settima stagione della fortunatissima serie tv con Elena Sofia Ricci. Nel corso di una conferenza stampa, la Ricci lasciò infatti intendere che è sempre stato un piacere ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) La sesta stagione di ‘Che Dio ci’ è giunta al termine. Ieri 11 marzo 2021, si è infatti conclusa l’ultima puntata. In questa nuovissima stagione, la serie tv ha raggiunto livelli altissimi di ascolti ed ha letteralmente conquistato i cuori dei telespettatori. Ogni giovedì sera, moltissimi italiani sono infatti stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende die del suo. Adesso, i fans non possono fare a meno di pensare ad un’ipotetica settima stagione. ‘Che Dio ci7’: ci sarà? Purtroppo, non c’è ancora nulla di ufficiale: non è stata infatti confermata una settima stagione della fortunatissima serie tv con Elena Sofia Ricci. Nel corso di una conferenza stampa, la Ricci lasciò infatti intendere che èstato un piacere ...

Advertising

Pontifex_it : Sono grato anche alle Autorità religiose, a partire dal grande Ayatollah Al-Sistani, con il quale ho avuto un incon… - Pontifex_it : Dopo la Visita in #Iraq, sono colmo di gratitudine a Dio e a a coloro che l’hanno resa possibile: al Presidente del… - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - NDarghahi : RT @CIAfra73: #AscoltiTV 11 marzo 2021 · Dati #Auditel del giovedì: La chiusura di Che Dio ci aiuti 6 con Can Yaman, Wonder Wom... https://… - misorottailcazz : RT @undercanynmn: *grammys starts* *lights turn on* *silence* harry: 'dove sei? ti sto cercando da questa mattina, non fare il cretino, no… -