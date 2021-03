Candido, ovvero un incubo fatto a Milano (anche se non è mai nominata) (Di venerdì 12 marzo 2021) I “rider” non hanno l’alone fané dei “fattorini”, parenti stretti, e ormai altrettanto appassiti (almeno nell’immaginario), dei “travet” e delle “piccinine”. E non hanno la bambocceria onomastica, ormai pressoché estinta, dei “pony express”, che facevano pensare a prati in fiore brucati da piccoli unicorni rosa. Anzi, i rider, accoppiati fin dal nome a un’inscindibile unità tra il loro corpo e il loro mezzo di trasporto, sono figure che hanno a che fare con qualcosa di mitologico. Come i centauri, ovviamente. Ma anche come le divinità induiste, che sono appunto inscindibili dal loro “vahana” – e cioè dal loro veicolo, che li accompagna e li identifica. I rider sono nati però in un contesto postmoderno di consegne a domicilio ultrarapide, di ristorazione semi-smaterializzata, di relazioni digitalizzate, di innovazione startuppara e di scelte, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 marzo 2021) I “rider” non hanno l’alone fané dei “rini”, parenti stretti, e ormai altrettanto appassiti (almeno nell’immaginario), dei “travet” e delle “piccinine”. E non hanno la bambocceria onomastica, ormai pressoché estinta, dei “pony express”, che facevano pensare a prati in fiore brucati da piccoli unicorni rosa. Anzi, i rider, accoppiati fin dal nome a un’inscindibile unità tra il loro corpo e il loro mezzo di trasporto, sono figure che hanno a che fare con qualcosa di mitologico. Come i centauri, ovviamente. Macome le divinità induiste, che sono appunto inscindibili dal loro “vahana” – e cioè dal loro veicolo, che li accompagna e li identifica. I rider sono nati però in un contesto postmoderno di consegne a domicilio ultrarapide, di ristorazione semi-smaterializzata, di relazioni digitalizzate, di innovazione startuppara e di scelte, ...

FifiTiziana : @GuidoBrera @i_diavoli @lanavediteseoed 'Voltaire' e i lumi. 400 anni di modernità poi sono arrivati i barbari ovve… - Lori_Ted : RT @BrunoMutarelli: Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni e i rimorsi ognuno può giocarseli come vuole. Ma un fatto è un fatto: non h… - FedericaMagnano : RT @BrunoMutarelli: Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni e i rimorsi ognuno può giocarseli come vuole. Ma un fatto è un fatto: non h… -