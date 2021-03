Calciomercato Juventus | addio Rabiot? Offerta monstre dalla Premier

(Di venerdì 12 marzo 2021)– Nelle ultime uscite stagionali, Adrienha mostrato miglioramenti per certi inaspettati. Contro la Lazio ha apposto una firma d’autore, con un sinistro fulminante che ha lasciato di stucco Pepe Reina, beffato sul suo palo. Anche contro il Porto, il francese è parso il migliore a centrocampo, siglando la rete della speranza alla quale però la sua squadra non è riuscito a dar seguito. Incoraggianti progressi, dicevamo, ma non tali da metterlo negli incedibili: la Juve valuta un suo eventuale, e le offerte di certo non mancano.perSecondo quanto riportato da tuttojuve.com, sull’ex Paris Saint Germain sarebbe piombato con decisione l’Everton, disposto ad ...

