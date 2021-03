ATP Santiago del Cile 2021, Cristian Garín e Federico Delbonis in semifinale, eliminato Djere (Di sabato 13 marzo 2021) Definito il quadro dei semifinalisti del torneo del circuito ATP a Santiago del Cile. Sulla terra rossa sudamericana sono andati in scena incontri di una certa intensità che vale la pena raccontare. Si parte dall’argentino Facundo Bagnis (n.118 del mondo) uscito vittorioso a sorpresa dal confronto con il serbo Laslo Djere (n.57 del ranking): 4-6 6-3 6-3 lo score in favore di Bagnis che quindi dà seguito al proprio percorso e affronterà nel penultimo atto il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.121 ATP). Il 24enne nativo di Bucaramanga si è imposto contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.97 del mondo) sul punteggio di 7-6 (8) 6-3 in 1 ora e 53 minuti di partita. Favori del pronostico confermati dal n.22 del ranking Cristian Garin: sulla terra di casa il Cileno ha sconfitto per 6-4 6-4 il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Definito il quadro dei semifinalisti del torneo del circuito ATP adel. Sulla terra rossa sudamericana sono andati in scena incontri di una certa intensità che vale la pena raccontare. Si parte dall’argentino Facundo Bagnis (n.118 del mondo) uscito vittorioso a sorpresa dal confronto con il serbo Laslo(n.57 del ranking): 4-6 6-3 6-3 lo score in favore di Bagnis che quindi dà seguito al proprio percorso e affronterà nel penultimo atto il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.121 ATP). Il 24enne nativo di Bucaramanga si è imposto contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.97 del mondo) sul punteggio di 7-6 (8) 6-3 in 1 ora e 53 minuti di partita. Favori del pronostico confermati dal n.22 del rankingGarin: sulla terra di casa ilno ha sconfitto per 6-4 6-4 il ...

