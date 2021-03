AstraZeneca, Aifa: 'Comunicato fake sui social, unico lotto vietato è ABV2856' (Di venerdì 12 marzo 2021) Sul lotto vietato circolano . L'Agenzia italiana del farmaco (), avuta notizia che sui social circola una versione falsa del Comunicato n° 632 di ieri 11 marzo, dove sono riportati falsi numeri di ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sulcircolano . L'Agenzia italiana del farmaco (), avuta notizia che suicircola una versione falsa deln° 632 di ieri 11 marzo, dove sono riportati falsi numeri di ...

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - petergomezblog : Vaccino #Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione in Italia del lotto ABV2856 - benny_bove : RT @TgLa7: #AIFA: 'Divieto utilizzo solo per lotto ABV2856 #AstraZeneca. Circola su social falsa comunicazione dell'Agenzia. L'AIFA si rise… - valecarraro99 : RT @Aifa_ufficiale: Sta circolando sui social una versione falsa del comunicato AIFA n.632 in cui sono riportati falsi numeri di lotti di v… -