Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato e anche Gigi D’Alessio con una 26enne | l’indiscrezione FOTO

(Di venerdì 12 marzo 2021)si è fidanzata con il rapper Livio Cori? Il rumor Sembra proprio chee il suo ex compagnodopo la separazione avvenuta all’incirca un anno fa abbiano ritrovato l’amore. A rendere noto questo rumor ci ha pensato Santo Pirrotta nella sua rubrica di gossip ‘Un Santo in Paradiso’ a Ogni Mattina, il programma su Tv8 condotto da. La clamorosa indiscrezione sarebbe partita con la cantante di Sora. A quanto pare ildella frusinate sarebbe Livio Cori, un rapper di tre anni più giovane della professionista. Un paio d’anni fa, Livio Cori aveva duettato con Nino D’Angelo durante il Festival di Sanremo. Ma c’è un particolare che non è passato inosservato a ...

Advertising

LadyNews_ : #AnnaTatangelo infuriata: 'Come ha diritto #GigiDAlessio di rifarsi una vita, ne ho diritto anche io' - infoitcultura : Anna Tatangelo ha un nuovo amore: Livio Cori rapper napoletano è il nuovo amore di Anna Tatangelo - RaponiRebecca : RT @POPcornShow_: Testo: Gigi D'Alessio Trucco e parrucco: Anna Tatangelo #Sanremo2021 #sanremoprelemi - radiolisola : #NowPlaying: Anna Tatangelo - Ragazza di Periferia - Lindali98 : #NowPlaying Anna Tatangelo - Libera (Sanremo 2015) on #FastCast4u.com -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Sky Tg24

... da Furio Corsetti del Trio Medusa (pazzo per la tartare di salmone affumicato e la caprese nella versione che non ti aspetti di Mikychef) ad, ma anche Enzo Salvi e Vittorio Cecchi ...La cantantepubblica uno scatto per augurare buon compleanno a sua madre. Il messaggio social ha ottenuto il consenso di numerosi follower. Dategli un'occhiata!ha pubblicato uno ...Nelle scorse ore Elisabetta Canalis aveva postato una foto allo specchio che ha fatto impazzire i suoi followers... Anna Tatangelo, abito trasparente che seduce i suoi followers. Le foto Anna ...Classe 1990, Livio è un artista napoletano molto apprezzato che in breve tempo ha conquistato la scena musicale Anna Tatangelo ha un nuovo amore: è il rapper Livio Cori. “Gigi è un pilastro importante ...