America’s Cup, tornano i campi B, C e D. Vantaggio per New Zealand e sorpassi possibili (Di venerdì 12 marzo 2021) La battaglia per la conquista della America’s Cup è in totale parità: 2-2 dopo le prime due giornate di regate. Luna Rossa e Team New Zealand si sono equivalse: l’equipaggio italiano ha conquistato gara-2 e gara-3, il Defender si è imposto nella prima e nella quarta prova. Curiosamente tutti i successi sono stati ottenuti dagli equipaggi entrati in fase di pre-start con le mure a sinistra. Il fondamentale che è risultato decisivo è stato la partenza: chi ha avuto uno spunto migliore in uscita dal box ha poi dominato, rendendosi irraggiungibile e insuperabile dall’avversario. Si è sempre gareggiato sul campo di regata “E” nella baia di Auckland, perché a causa del lockdown di livello 2 imposto dal Governo erano disponibili soltanto due rettangoli in mare (“A” e, appunto, “E”). Si tratta degli specchi d’acqua più lontani dal porto, l’obiettivo era quello ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) La battaglia per la conquista dellaCup è in totale parità: 2-2 dopo le prime due giornate di regate. Luna Rossa e Team Newsi sono equivalse: l’equipaggio italiano ha conquistato gara-2 e gara-3, il Defender si è imposto nella prima e nella quarta prova. Curiosamente tutti i successi sono stati ottenuti dagli equipaggi entrati in fase di pre-start con le mure a sinistra. Il fondamentale che è risultato decisivo è stato la partenza: chi ha avuto uno spunto migliore in uscita dal box ha poi dominato, rendendosi irraggiungibile e insuperabile dall’avversario. Si è sempre gareggiato sul campo di regata “E” nella baia di Auckland, perché a causa del lockdown di livello 2 imposto dal Governo erano disponibili soltanto due rettangoli in mare (“A” e, appunto, “E”). Si tratta degli specchi d’acqua più lontani dal porto, l’obiettivo era quello ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Veladuepuntozer : Secondo giorno della 36esima America’s Cup presented by Prada - GDeccia : Sportmediaset - Mediaset Play: America's Cup, Luna Rossa nella storia: è 2-2 con New Zealand - Sportmediaset.… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | è ancora perfetta parità | 2-2 Zazoom Blog