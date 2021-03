America’s Cup, Francesco Bruni: “Spithill ha fatto un’ottima partenza, conta per l’80% della regata” (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa ha vinto la gara-3 del match race che mette in palio la America’s Cup e si è portata in vantaggio per 2-1 nei confronti di Team New Zealand. L’equipaggio italiano si è esaltato col vento leggero (9 nodi) trovato sul campo di regata E nella baia di Auckland e ha giganteggiato, mettendo in ginocchio gli spavalti Kiwi, incapaci di tenere botta all’eccellente lavoro di Team Prada Pirelli nella prova che ha aperto la seconda giornata. Il sodalizio tricolore ha fatto la differenza con una grande partenza e con una serie di virate di lusso, ora servono altri cinque successi per alzare al cielo la Vecchia Brocca. Francesco Bruni, timoniere insieme a James Spithill, ha analizzato la prestazione subito al termine della regata: ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa ha vinto la gara-3 del match race che mette in palio laCup e si è portata in vantaggio per 2-1 nei confronti di Team New Zealand. L’equipaggio italiano si è esaltato col vento leggero (9 nodi) trovato sul campo diE nella baia di Auckland e ha giganteggiato, mettendo in ginocchio gli spavalti Kiwi, incapaci di tenere botta all’eccellente lavoro di Team Prada Pirelli nella prova che ha aperto la seconda giornata. Il sodalizio tricolore hala differenza con una grandee con una serie di virate di lusso, ora servono altri cinque successi per alzare al cielo la Vecchia Brocca., timoniere insieme a James, ha analizzato la prestazione subito al termine: ...

