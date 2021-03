Altra notte di gare | Luna Rossa e New Zealand escono in parità | 2-2

(Di venerdì 12 marzo 2021)si fa ri-agguantare e dopo aver vinto gara 3, la gara 4 di America’s Cup va a Newche batte l’imbarcazione italiana. I neozelandesi conquistano il punto del 2-2 nella finale di Coppa America di vela contro l’imbarcazione che parla anche bergamasco, precisamente nembrese, legata ai cantieri della Persico marine da cui è uscito lo scafo. Neozelandesi avanti sin dalla partenza in gara 4 conclusasi poco prima delle 6 di venerdì mattina, con la barca italiana costretta a inseguire. Alla fine Bruni e compagni hanno accusato un ritardo di un minuto e tre secondi. Sabato sono in programma altre due regate. Siggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette

