Allarme Coldiretti: "La Pasqua blindata fermerà un italiano su 3" (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - L'avanzare dei contagi Covid ferma gli spostamenti di un italiano su tre (32%) per visite a parenti e amici, con conseguente stop delle gite fuori porta o delle vacanze durante le feste di Pasqua e Pasquetta. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle nuove strette anti Covid. Una decisione pesante per la mobilità che riguarda il primo lungo weekend primaverile di festa che rappresenta anche l'occasione – sottolinea la Coldiretti – per andare fuori. Un appuntamento importante che segna tradizionalmente l'inizio della stagione per molti degli 24mila agriturismi italiani che sono stati duramente colpiti dall'emergenza pandemica con perdite che hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro. Il lockdown di Pasqua costa peraltro oltre 400 milioni a ristoranti, pizzerie ed agriturismi ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - L'avanzare dei contagi Covid ferma gli spostamenti di unsu tre (32%) per visite a parenti e amici, con conseguente stop delle gite fuori porta o delle vacanze durante le feste die Pasquetta. È quanto emerge da una analisi/Ixè in riferimento alle nuove strette anti Covid. Una decisione pesante per la mobilità che riguarda il primo lungo weekend primaverile di festa che rappresenta anche l'occasione – sottolinea la– per andare fuori. Un appuntamento importante che segna tradizionalmente l'inizio della stagione per molti degli 24mila agriturismi italiani che sono stati duramente colpiti dall'emergenza pandemica con perdite che hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro. Il lockdown dicosta peraltro oltre 400 milioni a ristoranti, pizzerie ed agriturismi ...

