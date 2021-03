Alla scoperta dell'est: Poputchik, il tour virtuale con una guida per conoscere il mondo (Di venerdì 12 marzo 2021) E mentre si attendono le chance di una ripresa per l’impresa turistica, ecco che sul mondo si apre una nuova finestra. Un’esperienza che parte dall’Italia e arriva fino ai Paesi dell’Est. Anche questa volta è online. Si chiama “Poputchik”, una parola russa che indica una persona sconosciuta con cui si condivide un pezzo di viaggio. Ad esempio un compagno di treno. “Guide locali vere, in carne e ossa, che camminano e fanno i nostri occhi e le nostre gambe in città dove adesso non possiamo andare”. A parlare è Eleonora Sacco, giovanissima accompagnatrice turistica e divulgatrice di origini milanesi ideatrice del progetto. In questa avventura, Eleonora ha coinvolto le sue amiche guide sparse nelle varie città. Che poi, confessa ad HuffPost, rappresentano il motivo e l’ispirazione della nascita di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) E mentre si attendono le chance di una ripresa per l’impresa turistica, ecco che sulsi apre una nuova finestra. Un’esperienza che parte dall’Italia e arriva fino ai Paesi’Est. Anche questa volta è online. Si chiama “”, una parola russa che indica una persona sconosciuta con cui si condivide un pezzo di viaggio. Ad esempio un compagno di treno. “Guide locali vere, in carne e ossa, che camminano e fanno i nostri occhi e le nostre gambe in città dove adesso non possiamo andare”. A parlare è Eleonora Sacco, giovanissima accompagnatrice turistica e divulgatrice di origini milanesi ideatrice del progetto. In questa avventura, Eleonora ha coinvolto le sue amiche guide sparse nelle varie città. Che poi, confessa ad HuffPost, rappresentano il motivo e l’ispirazionea nascita di ...

Advertising

GuggenheimPGC : ??SPOILER ALERT??L' #8marzo alle 18 sintonizzatevi sul nostro canale YouTube per una visita molto speciale. La dire… - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta in #Australia alla scoperta delle origini dell’umanità. Domani, 11.25 su @RaiUno, par… - zazoomblog : Alla scoperta dellest: Poputchik il tour virtuale con una guida per conoscere il mondo - #scoperta #dellest:… - Roma_H_24 : Olio D.O.P. della Sabina, erbe di campo e frutta di stagione: alla scoperta del banco di Leonardo Altobelli al Merc… - Bakaburg1 : RT @HuffPostItalia: Alla scoperta dell'est: Poputchik, il tour virtuale con una guida per conoscere il mondo -