A che ora inizia Canzone segreta: l'orario della messa in onda su Rai 1 (Di venerdì 12 marzo 2021) A che ora inizia Canzone segreta, il programma di Serena Rossi in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: lo show inizierà alle ore 21,25 di ognuna delle cinque serate: la prima è in programma venerdì 12 marzo 2021; l'ultima il 9 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show di Serena Rossi (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021 Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021 Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021 Quarta puntata: venerdì 2 aprile 2021 Quinta puntata: venerdì 9 aprile 2021 Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Canzone segreta? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà a mezzanotte. Prevista quindi una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

