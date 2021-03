Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 9.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24TERAMO E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DI. INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA, SEMPRE VERSO, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA. PER LAVORI IN CORSO CI SEGNALANO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA E ...