Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 08:45 (Di giovedì 11 marzo 2021) Viabilità DELL’11 MARZO 2021 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA. SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SPINACETO IN DIREZIONE DI Roma. INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA, SEMPRE VERSO Roma, CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA. PER LAVORI ABBIAMO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; AL MOMENTO SI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 8.35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA. SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SPINACETO IN DIREZIONE DI. INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA, SEMPRE VERSO, CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA. PER LAVORI ABBIAMO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; AL MOMENTO SI ...

DELL'11 MARZO 2021 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA DIRAMAZIONESUD E ...DELL'11 MARZO 2021 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE...