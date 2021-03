Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è successo, speriamo non accada più’ (Di giovedì 11 marzo 2021) “speriamo che non accada mai più, va bene lavorare tanto, ma ci vuole un po’ di respiro anche per noi”. Maria Grazia Spagnolo è la Responsabile degli infermieri del centro vaccinale di via Ippocrate a Milano, che fa parte dell’ospedale Niguarda. Questa mattina si è trovata insieme ai suoi colleghi a dover gestire più di trecento anziani in più rispetto a quelli previsti a causa di un errore nelle convocazioni. “Alle sette ci siamo ritrovati con 900 prenotati – spiega la Responsabile delle vaccinazioni del Niguarda Simona Regaldi – anche se la disponibilità che avevamo dato era per 650”. Un errore che lo stesso commissario per la vaccinazione Guido Bertolaso ha definito “vergognoso” puntando il dito contro “Aria”, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “che nonmai più, va bene lavorare tanto, ma ci vuole un po’ di respiro anche per noi”. Maria Grazia Spagnolo è ladegli infermieri del centro vaccinale di via Ippocrate a, che fa parte dell’ospedale. Questa mattina si è trovata insieme ai suoi colleghi a dover gestire più di trecentoin più rispetto a quelli previsti a causa di unnelle convocazioni. “Alle sette ci siamo ritrovati con 900 prenotati – spiega ladelle vaccinazioni delSimona Regaldi – anche se la disponibilità che avevamo dato era per 650”. Unche lo stesso commissario per la vaccinazione Guido Bertolaso ha definito “vergognoso” puntando il dito contro “Aria”, la ...

