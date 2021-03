Vaccino covid Lombardia, Bertolaso: “Anziani in coda per errori sistema, vergogna” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Una vergogna”. Guido Bertolaso si scusa con gli Anziani che per colpa di errori nel sistema delle prenotazioni per i vaccini anti-covid in Lombardia, sono stati costretti a rimanere ore in fila in attesa della somministrazione del siero. “La coda degli Anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria (il portale web dedicato alle vaccinazioni, ndr) che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli – fa sapere con un post su Facebook il consulente del presidente della Lombardia per la campagna vaccinale della Regione Lombardia -, mi scuso con tutti loro”. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Una”. Guidosi scusa con gliche per colpa dineldelle prenotazioni per i vaccini anti-in, sono stati costretti a rimanere ore in fila in attesa della somministrazione del siero. “Ladeglifuori dal centro vaccinale di Niguarda per glidi Aria (il portale web dedicato alle vaccinazioni, ndr) che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli – fa sapere con un post su Facebook il consulente del presidente dellaper la campagna vaccinale della Regione-, mi scuso con tutti loro”. L'articolo proviene da ...

