Unghie primavera estate 2021: il must have da avere non è uno smalto (Di giovedì 11 marzo 2021) D'ora in poi sarà più facile realizzare le tendenze Unghie primavera estate 2021. Ora che abbiamo a disposizione uno strumento che, appena provato, ci sembrerà indispensabile. E non si tratta di uno smalto. No, l'accessorio must have per la nail art di primavera non è uno smalto. O almeno non è soltanto quello. Ma un anello. Sì, un anello/tavolozza: ovvero che ha la forma e la funzione di una tavolozza da artista. Del resto, ogni nail artist nel suo piccolo, lo è. Lo dice la parola stessa. E certamente lo è Betina Goldstein. Chanel manicurist, vive a Los Angeles, dove oltre a bellissime nail art, disegna e realizza gioielli.

Ultime Notizie dalla rete : Unghie primavera Unghie verde pistacchio, la tendenza per la manicure della primavera 2021 Il colore più trendy per la manicure della primavera 2021 è il verde pistacchio : utilizzato come base uniforme su tutte le unghie oppure come dettaglio per una accent nail o per una nail art più elaborata. Dalla sfumatura più chiara e ...

Giacomo e il giorno delle donne - Ma che ci devi fare con lo smalto sulle unghie, così sembri una femmina - - Lascialo stare a me ... Gialla come il sole segnava l'entrata del mese di marzo e della prossima primavera , lui l'aveva ...

Unghie verde pistacchio, la tendenza per la manicure della primavera 2021 Donna Fanpage Unghie verde pistacchio, la tendenza per la manicure della primavera 2021 La tendenza manicure per la primavera 2021 rende protagonista il verde pistacchio: intenso e vibrante o più delicato nella versione pastello, il ...

Strawberry nail art: le fragole sulle unghie sono il trend della primavera Anche le unghie vogliono cambiare look per la bella stagione e quest'anno vogliono la manicure con le fragole, romantica e divertente ...

