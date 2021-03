Smart working un anno dopo | è peggiorato lo stato psico-fisico dei lavoratori

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Chi sono e come si sentono oggi gli “worker”? In prevalenza giovani, vivono nelle grandi città e appartengono a una classe sociale medio alta. Rispetto ai “colleghi d’ufficio” temono maggiormente di peggiorare lodella propria forma fisica, come ingrassare e intristire. E cercano di compensare questa paura svolgendo una più intensa attività sportiva. Leggono di più libri, fmeditazione ma tendono a mangiare di più quando sono infelici o di cattivo umore. È l’identikit dello “worker” secondo l’Osservatorio Ariix sul benessere degli italiani. A commissionarlo un’azienda americana specializzata in prodotti naturali per la cura della persona ad AstraRicerche. A undalla sperimentazione delle nuove modalità di lavoro in era covid il bilancio non è positivo....