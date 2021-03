Sesa in grande rialzo dopo balzo dell’utile

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari, che si attesta a 112,4, con un aumento del 3,88%. La società, attiva nel campo delle soluzioni IT e quotata sul segmento STAR, ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 2020/21 con undel +40,8%a 43,5 milioni, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. I ricavi sono cresciuti del 14,1% a 1,5 miliardi, l’EBITDA Margin al 6,01% (5,17% l’anno prima). La posizione finanziaria netta consolidata Adjusted al 31 gennaio 2021 è pari a 60,4 milioni, in forte miglioramento sugli 1,1 milioni al 31 gennaio 2020. “Proseguiamo il nostro percorso di crescita, con una forte accelerazione di ricavi e redditività alimentata dallo sviluppo di risorse umane e competenze, e dalla domanda di trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni – ha commentato il CEO Alessandro ...

