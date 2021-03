Serie A, oggi inizia la 27a giornata. Il programma (Di venerdì 12 marzo 2021) Due anticipi in questo venerdì per la 27a giornata di Serie A, ecco il programma completo del turno: VENERDI’ 12 MARZO Lazio-Crotone alle 15.00 Atalanta-Spezia alle 20.45 SABATO 13 MARZO Sassuolo-Hellas Verona alle 15.00 Benevento-Fiorentina alle 18.00 Genoa-Udinese alle 20.45 DOMENICA 14 MARZO Bologna-Sampdoria alle 12.30 Parma-Roma alle 15.00 Torino-Inter alle 15.00 Cagliari-Juventus alle 18.00 Milan-Napoli alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Due anticipi in questo venerdì per la 27adiA, ecco ilcompleto del turno: VENERDI’ 12 MARZO Lazio-Crotone alle 15.00 Atalanta-Spezia alle 20.45 SABATO 13 MARZO Sassuolo-Hellas Verona alle 15.00 Benevento-Fiorentina alle 18.00 Genoa-Udinese alle 20.45 DOMENICA 14 MARZO Bologna-Sampdoria alle 12.30 Parma-Roma alle 15.00 Torino-Inter alle 15.00 Cagliari-Juventus alle 18.00 Milan-Napoli alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

