Sergio Ramos difende Ronaldo | ' Juve | non può vincere da solo'

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nove anni insieme non si dimenticano.e Cristianocon la maglia del Real Madrid hanno alzato al cielo tutte le coppe che si potevano, inclusa quella più prestigiosa di ...

Advertising

gilnar76 : Sergio Ramos: «Ecco cosa penso di Ibrahimovic e Maldini» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… - junews24com : Calciomercato, Sergio Ramos spaventa il Real: «Non ho notizie» - - zazoomblog : Sergio Ramos: «C’è molta incertezza sul mio futuro. Su Ronaldo e Ibrahimovic…» - #Sergio #Ramos: #molta… - sportli26181512 : Sergio Ramos difende Ronaldo: 'Juve, critiche sbagliate. Non vince da solo': Il difensore del Real Madrid: 'Cristia… - FuriacecaFC11 : @OmbraSenza PIRLO POGBA VIDAL MARCHISIO vs Rabiot Ramsey Arthur. ?????? CR7 vinceva le Champion’s con KROOS MODRIC SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

Nove anni insieme non si dimenticano.e Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid hanno alzato al cielo tutte le coppe che si potevano vincere, inclusa quella più prestigiosa di tutta: la Champions League . Non ...ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue ...Sergio Ramos ha parlato in conferenza stampa, toccando a denti stretti anche il tema del rinnovo contrattuale: "Mi piacerebbe avere notizie".Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie di Amazon incentrata sul difensore del Real. Le sue parole Sergio Ramos ha parlato a margine della presentazione della mini serie ...