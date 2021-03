Savadori su Aprilia | l’infortunio limita lo sviluppo della RS-GP

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Al termineterza giornata di test in Qatar, Lorenzo, titolare, fa un riepilogo sulle difficoltà riscontrate in questi primi appuntamenti pre-stagionali. A quanto pare l’italiano non ha ancora avuto modo di dimostrare alla casa di Noale tutto il suo potenziale, la condizione fisica tutt’altro che ottimale non gli ha ancora permesso di stampare un buon cronometro. Ecco le dichiarazioni del romagnolo in merito ai dolori fisici avvertiti durante i test.: “L’va bene, sono io che…” Sarà Lorenzoil pilota che prenderà il posto di Bradley Smith (e quindi di Andrea Iannone) per la stagione 2021. Il campione del CIV Superbike 2020 ha dimostrato alla casa di Noale di saper guidare e proprio per questo l’ha deciso di ...