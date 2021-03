Salvini vuole candidare Bertolaso sindaco di Roma e anche lui parla di Rinascimento (Di giovedì 11 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, a una conferenza stampa su Roma Capitale ha annunciato che: "Stamattina ho parlato con Bertolaso. È certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo, a una conferenza stampa suCapitale ha annunciato che: "Stamattina hoto con. È certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei ...

borghi_claudio : @lameduck1960 @lucabattanta Se Salvini è sotto processo per sequestro di persona per aver bloccato dei clandestini… - HuffPostItalia : Salvini non vuole i weekend rossi - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Lo schema di Bonaccini è riportare il Pd sulle posizioni di Renzi. Non è un caso che… - 13mari81 : RT @HuffPostItalia: Matteo Salvini vuole candidare Guido Bertolaso sindaco di Roma - SilvanaHansb : RT @HuffPostItalia: Matteo Salvini vuole candidare Guido Bertolaso sindaco di Roma -

Salvini vuole candidare Bertolaso sindaco di Roma e anche lui parla di Rinascimento Con Salvini ci sono i vertici leghisti romani a presentare una proposta di legge che conferisce poteri speciali a Roma capitale. 'Possiamo portare competenze e fondi con una legge - sottolinea - ma ...

Matteo Salvini vuole candidare Guido Bertolaso sindaco di Roma Con Salvini ci sono i vertici leghisti romani a presentare una proposta di legge che conferisce poteri speciali a Roma capitale. 'Possiamo portare competenze e fondi con una legge - sottolinea - ma ...

Salvini "vuole" Bertolaso: quell'sms per convincerlo alla corsa al Campidoglio il Giornale Salvini "vuole" Bertolaso: quell'sms per convincerlo alla corsa al Campidoglio In merito alla questione, Matteo Salvini ha le idee chiare: candidare alla carica di primo cittadino l'ex direttore del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Guido ...

