Salvatore Antibo, l’ex atleta azzurro è grave in terapia intensiva (Di giovedì 11 marzo 2021) Paura per il mezzofondista : da trent’anni lotta contro l’epilessia. Sta disputando la gara più difficile, quella per la sua vita, Salvatore Antibo, l’ex atleta azzurro che si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo. l’ex doppio campione europeo a Spalato e medaglia d’argento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Paura per il mezzofondista : da trent’anni lotta contro l’epilessia. Sta disputando la gara più difficile, quella per la sua vita,che si trova ricoverato inall’ospedale civico di Palermo.doppio campione europeo a Spalato e medaglia d’argento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

