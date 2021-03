Sacchi: «Per il futuro la Juve scelga un allenatore che abbia un’idea di gioco» (Di giovedì 11 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è l’eliminazione della Juventus dalla Champions. Una cosa di cui Sacchi si dice sorpreso. E a cui dà una spiegazione con l’assenza di motivazione. «Sono mancati intensità, gioco corale, capacità di attaccare e difendere in 11. E arrivo a dire, anche se può sembrare assurdo in una partita così importante, le motivazioni. Difficile diversamente spiegare l’incapacità di approfittare della superiorità numerica per 70? tra tempi regolamentari e supplementari». Il simbolo di questa assenza di motivazioni è rappresentato dalla barriera in cui Ronaldo si gira spalle agli avversari. «Il comportamento della barriera Juventina sul 2-2 è la sintesi del discorso sulle motivazioni, lo spirito di squadra, il fare le cose insieme». Su Ronaldo: «È come la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è l’eliminazione dellantus dalla Champions. Una cosa di cuisi dice sorpreso. E a cui dà una spiegazione con l’assenza di motivazione. «Sono mancati intensità,corale, capacità di attaccare e difendere in 11. E arrivo a dire, anche se può sembrare assurdo in una partita così importante, le motivazioni. Difficile diversamente spiegare l’incapacità di approfittare della superiorità numerica per 70? tra tempi regolamentari e supplementari». Il simbolo di questa assenza di motivazioni è rappresentato dalla barriera in cui Ronaldo si gira spalle agli avversari. «Il comportamento della barrierantina sul 2-2 è la sintesi del discorso sulle motivazioni, lo spirito di squadra, il fare le cose insieme». Su Ronaldo: «È come la ...

