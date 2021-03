Ospedale Cardarelli, emergenza sangue. Mancano i donatori per paura del covid. Appello ai cittadini (Di giovedì 11 marzo 2021) “Se avete tra i 18 e i 60 anni e siete in buona salute, vi preghiamo, venite a donare il sangue”. E l’Appello lanciato dal Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli e rilanciato dalla Direzione strategica per voce del direttore generale Giuseppe Longo. “Il timore del contagio – spiega – si è frapposto come un freno allo slancio di molti a donare. Purtroppo la carenza di sangue è già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora ad un punto oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un dramma. Per questo facciamo Appello alla generosità dei cittadini, affinché vengano a donare. Il gesto di ciascuno può fare la differenza”. Il Cardarelli ricorda che “è possibile donare il sangue al Cardarelli in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) “Se avete tra i 18 e i 60 anni e siete in buona salute, vi preghiamo, venite a donare il”. E l’lanciato dal Centro trasfusionale dell’Azienda ospedalieradi Napoli e rilanciato dalla Direzione strategica per voce del direttore generale Giuseppe Longo. “Il timore del contagio – spiega – si è frapposto come un freno allo slancio di molti a donare. Purtroppo la carenza diè già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora ad un punto oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un dramma. Per questo facciamoalla generosità dei, affinché vengano a donare. Il gesto di ciascuno può fare la differenza”. Ilricorda che “è possibile donare ilalin ...

