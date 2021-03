Nessun nesso fra AstraZeneca e i casi di trombosi | assicurano Draghi e von der Leyen

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. Dalla conversazione è emerso che non c'è alcuna evidenza di untra idiregistrati in Europa e la somministrazione del vaccino. La presidente von der, fa sapere Palazzo Chigi, ha comunicato che l'Ema ha avviato una ulteriore 'review' accelerata. Intanto, l'autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha escluso che la sua morte sia ricollegabile all'assunzione, da parte del militare, del lotto ABV2856 del vaccino, attualmente sospeso in via precauzionale dall'Aifa. Il militare dell'Arma aveva ...