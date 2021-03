Masterchef Italia 10 lascia il posto a Family Food Fight con Joe e Lidia Bastianich (Di giovedì 11 marzo 2021) Masterchef Italia 10 non va in onda oggi, 11 marzo, perché la scorsa settimana Aquila ha portato a casa la vittoria finale e il titolo di decimo Masterchef Italiano, ma questo non significa che i fan rimarranno a bocca asciutta visto che da oggi, 11 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW TV, tornano le sfide tra famiglie di Family Food Fight 2, il primo cooking show in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Anche quest’anno saranno Joe e Lidia Bastianich a scendere in campo in veste di padroni di casa e di giudizi insieme ad Antonino Cannavacciuolo e i tre avranno modo di esaminare e mettere alla prova 7 famiglie di professionisti. Per sei puntate, i quartetti familiari gareggiano in una sfida senza ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)10 non va in onda oggi, 11 marzo, perché la scorsa settimana Aquila ha portato a casa la vittoria finale e il titolo di decimono, ma questo non significa che i fan rimarranno a bocca asciutta visto che da oggi, 11 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW TV, tornano le sfide tra famiglie di2, il primo cooking show in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Anche quest’anno saranno Joe ea scendere in campo in veste di padroni di casa e di giudizi insieme ad Antonino Cannavacciuolo e i tre avranno modo di esaminare e mettere alla prova 7 famiglie di professionisti. Per sei puntate, i quartetti familiari gareggiano in una sfida senza ...

