Libia | nuovo governo solite incertezze

(Di giovedì 11 marzo 2021) «Non ci saranno più guerre in, né divisioni». È con questa ardita promessa che Abdul Hamid Dbeibah ha salutato la fiducia accordatagli dal parlamento libico per la formazione di undi unità nazionale. Accade a Sirte, città simbolo della resistenza allo Stato Islamico, nonché terra natale e ultimo riparo del colonnello Gheddafi durante la guerra civile. Qui, nel bacino più ricco di idrocarburi del Nordafrica, a metà degli anni dieci delmillennio sono morti prima il leader libico e poi la speranza degli jihadisti di instaurare un Califfato. E proprio qui Dbeibah ha simbolicamente tenuto il suo primo discorso davanti ai deputati libici, che gli hanno concesso una larga fiducia, con 121 voti favorevoli su 132 parlamentari presenti. «Grazie all'unità porteremo lain salvo» ha scandito il premier ...

Advertising

vaticannews_it : #11marzo #Libia La fiducia del parlamento libico al governo di transizione che condurrà alle elezioni di dicembre è… - imusumarra : RT @vaticannews_it: #11marzo #Libia La fiducia del parlamento libico al governo di transizione che condurrà alle elezioni di dicembre è un… - blusewillis : RT @PDUmorista: La Reazione di Luigi Di Maio alla notizia che il nuovo Ministro degli Esteri libico è una donna. #Libia #NajlaElMangoush #D… - PDUmorista : La Reazione di Luigi Di Maio alla notizia che il nuovo Ministro degli Esteri libico è una donna. #Libia… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #11marzo #Libia La fiducia del parlamento libico al governo di transizione che condurrà alle elezioni di dicembre è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia nuovo

Roma, 11 mar 17:59 - Il presidente del Consiglio dell'Italia, Mario Draghi, ha intrattenuto quest'oggi una conversazione telefonica con ilprimo ministro...La missione Onu in, come gli Usa, l'Ue e la Lega Araba, ha lodato 'gli sforzi fatti per arrivare a questo momento cruciale'. Il voto di fiducia algoverno di unità nazionale 'è un'...Il presidente del Consiglio dell'Italia, Mario Draghi, ha intrattenuto quest'oggi una conversazione telefonica con il nuovo primo ...In merito al neonato esecutivo libico “temporaneo unificato” che vede come premier Abdel Hamid al-Dabaiba, il presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia ha dichiarato che “Rimaniamo alquanto ...