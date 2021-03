Letta segretario del Pd | caro Enrico non stare sereno e schiodali subito

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Ancora poche ore e poi Enrico Letta scioglierà la riserva e accetterà l’incarico di nuovo leader del Pd. Toccherà a lui riprendere in mano quello che resta dei Dem sfibrati da anni e anni di lotte interne, molte volte più personali che politiche, al limite della distruzione. Dopo le dimissioni shock di Nicola Zingaretti, che ha detto di provare vergogna per come appare il Pd, non sarà facile per Letta rimettere insieme tutti i cocci, il rischio di fallimento è dietro l’angolo. Con le elezioni amministrative ad ottobre poi, se dovessero andar male, ecco che ci sarebbe già pronto il capro espiatorio.