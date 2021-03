Lascia un biglietto d'addio, i familiari a Monza ne denunciano la fuga: uomo con più di 80 anni ritrovato alla stazione di Ancona (Di giovedì 11 marzo 2021) Ancona - Tanta apprensione poi il sollievo. Un uomo con più di 80 anni la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari ai carabinieri della provincia di Monza - Brianza, è stato rintracciato dopo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 marzo 2021)- Tanta apprensione poi il sollievo. Uncon più di 80la cui scomparsa era stata denunciata daiai carabinieri della provincia di- Brianza, è stato rintracciato dopo ...

Advertising

ALFO100897 : RT @YouTvrs: 'Non ce la faccio più, vado a morire': lascia biglietto in auto e scompare - - Ettore572 : RT @YouTvrs: 'Non ce la faccio più, vado a morire': lascia biglietto in auto e scompare - - YouTvrs : 'Non ce la faccio più, vado a morire': lascia biglietto in auto e scompare - - 3nat34 : RT @FraBaraghini: La storia di Priscilla, 26 anni, #Milano. Si muove con carrozzina, ha parcheggio auto per disabili dove continuano a buca… - psychogiu : Mia madre mi lascia un biglietto in cucina ?? -