José Mourinho punge la Juventus | “Contento per la vittoria del Porto”

(Di giovedì 11 marzo 2021), allenatore del Tottenham, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Tottenham contro la Dinamo Zagabria, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato anche delladelcontro lain Champions. Alla guida dei Dragoes, lo ‘Special One’ ha sollevato al cielo la coppa dalle grandi orecchie nel 2004, per poi ripetersi sei anni dopo sulla panchina dell’Inter. Proprio il suo soggiorno a Milano ha reso burrascosi i rapporti con la dirigenza bianconera e tutto il mondo. Questi dissidi sono venuti alla luce anche durante un-Manchester United del 2018, con il rinomato gesto del ‘triplete’ rivolto ai tifosi della Vecchia Signora. Ora a tre anni di distanza, il ...

snobba la Juventussarà impegnato questa sera con il suo Tottenham in Europa League e alla domanda su cosa ne pensasse della rivoluzione voluta da Andrea Agnelli con la ...Commenta per primo Intervistato in conferenza stampa per la sfida che vedrà il Tottenham affrontare la Dinamo Zagbaria, l'allenatore portoghese Josèha voluto lanciare una frecciata alla Juventus elogiando il passaggio del turno in Champions di un'altra sua ex - squadra: il Porto