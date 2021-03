Incidente per Gianni Morandi: ricoverato per ustioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Disavventura per Gianni Morandi, vittima nel pomeriggio di giovedì 11 marzo di un Incidente in campagna, mentre era intento a bruciare delle sterpaglie. Per il cantante di Monghidoro, ustioni alle mani e alle gambe. La foto su Facebook prima dell'Incidente L'Incidente poco dopo che lo stesso artista aveva pubblicato, sulla sua pagina Facebook, una foto che lo ritraeva a bordo di un trattore, accompagnato dalla didascalia: “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”. Sul trattore erano visibili delle sterpaglie, che poco dopo dovevano essere bruciate. Gianni Morandi finito nel fuoco Proprio questa attività è stata la causa dell'Incidente. Mentre Gianni Morandi stava ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Disavventura per, vittima nel pomeriggio di giovedì 11 marzo di unin campagna, mentre era intento a bruciare delle sterpaglie. Per il cantante di Monghidoro,alle mani e alle gambe. La foto su Facebook prima dell'L'poco dopo che lo stesso artista aveva pubblicato, sulla sua pagina Facebook, una foto che lo ritraeva a bordo di un trattore, accompagnato dalla didascalia: “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”. Sul trattore erano visibili delle sterpaglie, che poco dopo dovevano essere bruciate.finito nel fuoco Proprio questa attività è stata la causa dell'. Mentrestava ...

matteosalvinimi : Priscilla, studentessa milanese sulla sedia a rotelle a causa di un incidente, è stata presa di mira da un cretino:… - elenavilla3 : Piccolo incidente per Gianni Morandi (mannaggia alle sterpaglie) - yufalcediluna : Il Giorno: Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni. - nicola1691 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni - giomo2 : RT @ilriformista: Brutto incidente per Gianni Morandi, ricoverato d'urgenza per ustioni a gambe e mani -

