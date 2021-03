Il principe William risponde infastidito a Harry e Megan | “Non siamo affatto razzisti”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Non accenna a placarsi la polemica relativa all’intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato alla regina mondiale della televisione Oprah Winfrey. A gennaio 2020 ilinsieme con la sua consorte Meghan Markle, attrice statunitense di origini portoricane, hanno deciso di dire addio alla famiglia reale britannica rinunciando al titolo di duca e L'articolo proviene da YesLife.it.

La risposta dela Harry è lapidaria: ai sospetti su un membro della famiglia - non citato da Meghan né dal secondogenito di Carlo - sollevati durante l'intervista esplosiva alla Cbs,...IlHarry ha ricevuto 13 milioni di dollari dall'eredità della madre, Lady Diana. Lo scrive il ... Secondo il volere della defunta principessa del Galles, sia Harry cheavrebbero ricevuto ..."Non siamo una famiglia razzista”: il principe William risponde alle accuse lanciate da Meghan e Harry nell’esplosiva intervista rilasciata a Oprah Winfrey, dove affermano che quando la duchessa di ...William e Kate, in visita alla School21 a Londra, hanno risposto a un reporter sulle accuse di razzismo da parte di Harry e Meghan Markle ...